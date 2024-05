Che cambiamento importante ha fatto Shonda Rhimes in Bridgerton 3?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si sa che gli adattamenti dei romanzi per il grande schermo, come per il piccolo, concedono un certo spazio a delle modifiche rispetto alla materia originale, più o meno sostanziali e, soprattutto, più o meno apprezzate. Da questa consuetudine non si è sottratta nemmeno sua signora delle serie tv di successoper l’attesa terza stagione di. A dire il vero, però, il suo, rispetto al quarto romanzo di Julia Quinn, quello dedicato alla coppia formata da Colin e Penelope, è moltoe riguarda il peso della sua protagonista. Nelle pagine del libro, infatti, si parte da un presupposto: Penelope perde ben 12 chili per rendersi più appetibile all’interno del “mercato matrimoniale” attraendo così lo sguardo dei pretendenti. Un particolare che la ...