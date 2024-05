Challenger Torino 2024 | programma - orari e ordine di gioco sabato 18 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il, glie l’didell’ATP175 diper la giornata di18. Si punta a recuperare ancora terreno dopo la tanta pioggia dei primi giorni nel capoluogo piemontese. Il tabellone è allineato ai quarti di finale, quindi ancora doppio turno per molti degli atleti ancora in gara: si gioca a partire dalle 11:30 con le quattro sfide dei quarti, poi nel corso del pomeriggio andranno in scena le semifinali. CAMPO CENTRALE Ore 11:30 – (ALT) Wolf vs (4) Sonego a seguire – (1) Musetti vs (Q) Meligeni Alves a seguire – Wolf o Sonego vs Passaro o Nakashima a seguire – Musetti o Meligeni Alves vs Arnaldi o Passaro CAMPO 5 Ore 11:30 – (WC) Passaro vs Nakashima a seguire – (3) Arnaldi vs (5) Darderi SportFace.