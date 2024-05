Ceppaloni, si investe nella cultura: finanziate visite guidate per gli alunni dell’Istituto ‘L. Settembrini’ - ceppaloni, si investe nella cultura: finanziate visite guidate per gli alunni dell’Istituto ‘L. Settembrini’ - “L’Amministrazione comunale di ceppaloni ha posto la cultura al centro della propria missione, riconoscendone il suo ruolo fondamentale nella crescita dell’identità individuale e collettiva dei cittad ...

Transizione Green: a Ceppaloni nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile - Transizione Green: a ceppaloni nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile - A quasi un anno dalla vittoria delle elezioni amministrative, il gruppo di maggioranza in consiglio comunale, ‘ceppaloni Domani’, ha raggiunto un altro grande risultato. Nasce, infatti, la prima Comun ...

Valle Caudina, controlli nel week end: un arresto per spaccio a Montesarchio. Porto di armi durante la festa per l’Inter: due denunce - Valle Caudina, controlli nel week end: un arresto per spaccio a Montesarchio. Porto di armi durante la festa per l’Inter: due denunce - Una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio è stata condotta durante il fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comand ...