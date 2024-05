Centro off limits - via alla maxi isola pedonale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – le strade chiuse e tavoli di bar e ristoranti apparecchiati anche all’aperto nelstorico aretino. Debutta oggi la Ztl estiva 2024 e torna così dal fino a metà settembre, nel fine settimana, la grandedel. Come negli anni passati, a partire dal 2021, il Comune ha concesso questa possibilità agli esercenti e in particolare a quelli della somministrazione. Piazze e strade chiuse al traffico esosta ogni fine settimana, nei giorni di venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte. Da oggi a sabato 14 settembre ogni venerdì e sabato scatta la zonargata che a livello di traffico veicolare, che coinvolgerà soprattutto via Roma. Da piazza Guido Monaco, dunque, non sarà possibile svoltarvi. Se la chiusura di ...

