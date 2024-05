C’è la conferma - Verstappen in un nuovo team | che colpo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arriva la: Maxpotrebbe lasciare la Red Bull nei prossimi mesi. Ecco dove il campione del mondo in carica potrebbe andare. Sta tutto nel contratto Da tre anni a questa parte Maxdomina il Mondiale di Formula Uno. Il primo anno, effettivamente, se l’è giocato fino all’ultima gara con Lewes Hamilton, mentre nelle ultime due edizioni non ha avuto, mai, nessun ostacolo. Tutto rose e fiori, quindi?(Lapresse) – Ilveggente.itNo, non sembra proprio così: perché tutto quello che sta succedendo dentro la Red Bull quest’anno, con l’uscita, ultima di Adrian Newey – che diventerà effettiva solamente dopo il primo trimestre del 2025 – potrebbe essere solamente la prima di una lunga serie, mette in evidenza quelli che sono alcuni problemi in una scuderia che da molto tempo non sbaglia una ...