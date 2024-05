Cavallo morto nella Reggia di Caserta - condannata l’ex vetturina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer la morte delche trainava una carrozza all’interno delladiè stataa un anno di reclusione dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Il giudice ha riconosciuto la responsabilità della donna, colpevole di aver negato alil riposo e le cure necessarie causandogli una grave disidratazione e il colpo di calore che lo portò alla morte. A quanto si apprende, emerse inoltre che l’animale non era autorizzato a quel tipo di trasporto. I fatti risalgono all’agosto del 2020. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che da sempre porta avanti una battaglia contro la trazione animale, esprime la propria soddisfazione per questa condanna e ricorda come dopo la morte ...