Grande rientro di Andrea Iannone dopo aver finito di scontare la squalifica di 4 anni per doping: il 34enne pilota è salito sul podio nella prima gara del Mondiale Superbike, in cui l'Italia ha piazzato una storica tripletta con Bulega e Locatelli. ...

La zia della 13enne di Carpi Morta dopo essere stata colpita con un calcio da un cavallo nel maneggio che frequentava: "Era vita allo stato puro, saranno donati i suoi organi . Lei non c’è più, almeno speriamo che possa dare la vita ad altri ...

Cavallo morto nella Reggia di Caserta: condannata a un anno di reclusione l’ex vetturina - cavallo morto nella Reggia di Caserta: condannata a un anno di reclusione l’ex vetturina - “Negato riposo e cure essenziale”: un anno di reclusione all’ex vetturina di un calesse. Nell’agosto 2020, il cavallo morì mentre trainava turisti sotto il sole.

Cavallo morto alla Reggia, vetturina condannata a un anno - cavallo morto alla Reggia, vetturina condannata a un anno - Un anno di reclusione per la vetturina accusata di aver provocato la morte di un cavallo all'interno del Parco della Reggia di Caserta il 20 agosto 2020. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Santa ...

Cavallo morto di caldo nella Reggia di Caserta: condannata a un anno la vetturina. «Lasciato senza acqua per ore» - cavallo morto di caldo nella Reggia di Caserta: condannata a un anno la vetturina. «Lasciato senza acqua per ore» - Al cavallo erano stati negati acqua e riposo. L'animale, nell'agosto del 2020, non è riuscito a resistere al caldo ed è morto dopo aver avuto un arresto cardiaco.