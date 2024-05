Caso Toti - Davigo senza vergogna

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ritorna lo spettro di Tangentopoli, che distrusse la prima Repubblica e fece la fortuna di molti personaggi più o meno oscuri, e ovviamente il Fatto Quotidiano, uno dei giornali più forcaioli del Paese, chiama in causa un mammasantissima del famoso e, per molti, famigerato pool di Mani pulite: l’ex magistrato Piercamillo. Oggetto di una lunga intervista rilasciata a Gianni Barbacetto, magnifico clone giustizialista di Marco Travaglio, il nostro ha espresso la suo opinione sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il presidente della Liguria, Giovanni. Già il titolo dell’articolo la dice lunga sul suo contenuto: “Corruzione in Liguria,: ‘Solo in uno stato canaglia questa non è corruzione‘”. Il riferimento è ovviamente alla tesi della difesa, secondo cui le somme ricevute, oggetto dell’inchiesta, sarebbero state ...

“E’ ovvio che c’è preoccupazione. E’ una vicenda che coinvolge il presidente della Regione, il mondo portuale, che sappiamo quanto sia importante per la nostra città. Ma non vorrei che a fu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Caso Toti, Ilaria Cavo: "Avvisai il presidente che i fratelli Testa non mi piacevano" - caso toti, Ilaria Cavo: "Avvisai il presidente che i fratelli Testa non mi piacevano" - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...

Caso Toti, interrogato il figlio di Aldo Spinelli: "mio padre era ingestibile" - caso toti, interrogato il figlio di Aldo Spinelli: "mio padre era ingestibile" - Aldo Spinelli, "sciu" Aldo, anni 84, per i magistrati invece è il corruttore, l'imprenditore che avrebbe pagato Giovanni toti con 74 mila euro e in cambio avrebbe ottenuto favori, tanti. Ma per i suoi ...

Corruzione in Liguria, Ilaria Cavo al pm: “Dissi a Toti che i fratelli Testa non mi piacevano” - Corruzione in Liguria, Ilaria Cavo al pm: “Dissi a toti che i fratelli Testa non mi piacevano” - La deputata, non indagata, è stata sentita nei giorni scorsi come persona informata sui fatti. Si era sfilata dopo i primi contatti e ne aveva parlato con il presidente toti ...