Caserta - dipendente del Comune aggredito con un coltello

L'Aquila - Un Dipendente comunale è stato scoperto ad utilizzare in modo improprio le Carte Carburante del Comune de L'Aquila per rifornire la propria auto personale. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia ...

Un Dipendente del Comune di Caserta ha tentato di aggredire in ufficio un dirigente , minacciandolo con un coltello

Dipendente del Comune di Caserta con un coltello prova ad aggredire dirigente: colleghi barricati in ufficio - dipendente del comune di Caserta con un coltello prova ad aggredire dirigente: colleghi barricati in ufficio - CASERTA – È dovuta intervenire la polizia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, al municipio di Caserta, dopo che un dipendente del… Leggi ...

Tenta di accoltellare un dirigente comunale: aggressore preso in piazza a Caserta - Tenta di accoltellare un dirigente comunale: aggressore preso in piazza a Caserta - Addosso gli sono stati trovati un coltello e un paio di forbici. L’uomo è stato condotto in Questura ...

Tentato attacco al Comune di Caserta: dipendente bloccato con armi in possesso - Tentato attacco al comune di Caserta: dipendente bloccato con armi in possesso - Nella giornata di ieri, la tranquillità della città di Caserta è stata improvvisamente turbata da un evento che ha destato preoccupazione e allarme. Un ...