(Di venerdì 17 maggio 2024)nettamente favorita, rispetto al, in vista del match di ritorno valido per il primo turno della fase nazionale dei Playoff...

Carrarese-Perugia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Carrarese nettamente favorita, rispetto al Perugia, in vista del match di ritorno valido per il primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. I toscani,.

Sorpresa a Perugia. Verso Vis-Recanatese - Sorpresa a Perugia. Verso Vis-Recanatese - Le partite di andata del primo turno nazionale di playoff hanno visto vittorie e pareggi, con Catania, Casertana, Carrarese, Vicenza e Triestina in vantaggio. Le gare di ritorno si terranno il 18 magg ...

Grifo, playoff amari. Formisano: "Ora l’impresa. Non rinnego le mie scelte» - Grifo, playoff amari. Formisano: "Ora l’impresa. Non rinnego le mie scelte» - Il Perugia subisce una sconfitta 2-0 contro la Carrarese al "Curi", deludendo i 4517 spettatori presenti. Il tecnico Formisano spera in un miracolo per il ritorno, nonostante le difficoltà e le scelte ...