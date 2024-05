Carlo ha il cancro Le condizioni di salute del re Il tempo è poco e Harry lo preoccupa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Reè seriamenteto di lasciare la Monarchia disastrata e debole, soprattutto ora che ilha reso tutto ancora più contingente, e la colpa della sua inquietudine sarebbe in gran parte die Meghan Markle. Col loro viaggio in Nigeria hanno fatto infuriare il Sovrano e William, perché ha avuto gravi ripercussioni sulla Corona.sta meglio, ma illo ha reso fragile Le continue apparizioni pubbliche disono uno strumento di rassicurazione sulle suedi. Il Re sembra stare davvero meglio e sembra aver superato la fase acuta del tumore, smentendo tutte quelle voci che lo davano gravissimo e colcontato. Circolava infatti una indiscrezione secondo la quale ...

Circa 50 persone - ma sempre meno, per non affaticare il sovrano, delle 60-70 normalmente presenti - hanno partecipato all'evento al Castello di Windsor Un re Carlo sorridente ha preso parte alla prima cerimonia di concessione delle onorificenze in ...

Se Re Carlo sembra abbia davvero recuperato bene e si sia ripreso dal cancro , non altrettanto di successo sono le decisioni che ha preso per quello che riguarda la sua immagine. Infatti, ha commissionato il peggior Ritratto di sempre che lo fa ...

Re Carlo sembra davvero sulla via della guarigione tanto che i medici gli hanno finalmente concesso di riprendere il lavoro a tempo pieno, malgrado il cancro . Ma c’è una cosa che deve ancora sistemare e non riguarda la sua salute fisica. Si ...

Il cancro gastrico in declino ma i più a rischio sono i giovani e le donne - Il cancro gastrico in declino ma i più a rischio sono i giovani e le donne - Un recente studio condotto dall'Università degli Studi di Milano si concentra sull'istotipo diffuso che si caratterizza per essere una patologia gastrica maligna più aggressiva, non fortemente legata ...

Il dettaglio “nefasto” sul ritratto di Re Carlo che fa tremare la corona - Il dettaglio “nefasto” sul ritratto di Re carlo che fa tremare la corona - Un messaggio, però, molto ambivalente che può essere carico di speranza ma, al tempo stesso, nefasto. E la seconda opzione – che potrebbe essere la più plausibile – fa tremare gli esperti di corte e ...

Tumore dello stomaco, preoccupazione per forma aggressiva diffusa tra le donne - Tumore dello stomaco, preoccupazione per forma aggressiva diffusa tra le donne - Grazie all’eradicazione dell’Helicobacter Pylori e all’educazione del pubblico su una corretta alimentazione il tumore gastrico è in costante declino, soprattutto nei paesi occidentali. Tuttavia, il c ...