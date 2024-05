Carenze igienico-sanitarie - sequestrata struttura dedicata alle donne maltrattate

Controlli amministrativi a Vasto, sospesi 7 lavoratori e chiuso locale - Controlli amministrativi a Vasto, sospesi 7 lavoratori e chiuso locale - In un ristorante i dipendenti erano senza contratto, mancavano le condizioni igienico-sanitarie e l'autorizzazione per un evento ...

Crociera, la nave bloccata in porto: «Finché non risolvono non ripartono». Problemi con cibo e acqua: cosa succede - Gli esami non finiscono mai, diceva Eduardo De Filippo. Quelli ci sono tutti i giorni e non sempre vengono passati. Anche se la scuola e l'università sono un lontano ricordo si ...

Vasto: carenze, lavoratori in nero e guai per un locale di intrattenimento - carenze in materia di sicurezza e igienico sanitarie e 7 dipendenti su 9: multe e segnalazioni alle autorità competenti per un locale di Vasto dove era in corso una serata danzante con tanto di dj all ...