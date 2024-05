Caos Juve - Allegri alla Continassa | colloquio con la società Intant - pace fatta con Vaciago direttore di Tuttosport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Massimilianoè tornato. Dopo aver diretto l’allenamento mattutino ed essere passato dredazione diper riappacificarsi con ilGuido, il tecnico dellantus è rientrato nel quartier generale bianconero. In agenda è prevista una riunione con il ds Cristiano Giuntoli e la dirigenza: sarà il faccia a faccia decisivo per capire quale sarà...

Allegri-Juve, oggi esonero Le news della giornata decisiva - allegri-Juve, oggi esonero Le news della giornata decisiva - allegri, arrivato stamattina alla continassa per l'allenamento della squadra, ha lasciato il centro della Juve attorno alle 13.30 con la propria auto, una 500, come hanno documentato anche i numerosi ...

Allegri e Giuntoli alla Continassa, vertice in corso per il futuro - allegri e Giuntoli alla continassa, vertice in corso per il futuro - La lunga giornata di Massimiliano allegri e della Juventus si arricchisce di una nuova puntata. Il tecnico bianconero è stato nuovamente convocato in sede, alla continassa, dove sono presenti anche il ...

Esonero Allegri, la Juventus lo ha appena comunicato al tecnico. Spunta un nuovo sostituto - Esonero allegri, la Juventus lo ha appena comunicato al tecnico. Spunta un nuovo sostituto - Il futuro di Massimiliano allegri è sempre più in bilico con la Juventus pronta ad esonerarlo dopo il comportamento della finale di Coppa Italia.