(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 -torna in tutta ladal 25 al 26 maggio. Per questa edizione sarà la cultura del pane a invadere ledi tutta la regione, con dimostrazioni di panificazione, degustazioni e racconti di come uno dei prodotti più semplici, il pane appunto, ha da sempre rappresentato la toscanità, così come il vino. Per farlo il Movimento Turismo del Vino, promotore dell'evento, insieme al Consorzio di tutela del Pane Toscano Dop, hanno dato vita a un percorso di valorizzazione che coinvolgerà lein tutta la regione, ma anche panificatori, prodotti da abbinare al pane e racconti di un tempo. "Il pane è il simbolo della vita e il vino in questo senso è l'alter ego del pane, la storia lega questi due concetti ...

Cantine aperte in Toscana, decine di appuntamenti - cantine aperte in Toscana, decine di appuntamenti - Firenze, 17 maggio 2024 - cantine aperte torna in tutta la Toscana dal 25 al 26 maggio. Per questa edizione sarà la cultura del pane a invadere le cantine di tutta la regione, con dimostrazioni di pan ...

Cosa fare in Maremma: eventi enogastronomici di fine maggio - Cosa fare in Maremma: eventi enogastronomici di fine maggio - Sapori e tradizioni per gli ultimi due fine settimana di maggio in Maremma: fragole a Marsiliana, lasagne a Montenero d’Orcia e vino in tutta la regione con cantine aperte. Un’occasione imperdibile pe ...

Anteprima Cantine Aperte 2024, un assaggio della migliore tradizione enogastronomica friulana - Anteprima cantine aperte 2024, un assaggio della migliore tradizione enogastronomica friulana - Domani, sabato 18 maggio, alle ore 16, al Palmanova Village sarà presentato l’atteso evento cantine aperte 2024. La manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, che ...