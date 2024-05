Cannes - Italian Screens | per promuovere cinema italiano all’estero

Christophe Honoré omaggia Marcello Mastroianni in un film interpretato dalla figlia Chiara e da Catherine Deneuve. ecco il trailer e la trama di Marcello Mio, che arriverà al cinema dal 23 maggio, in versione originale, con Lucky Red.

Dal 14 al 25 maggio si tiene il Festival di Cannes 2024 . Presidente di giuria Greta Gerwig, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato. 22 i film in concorso , tra cui l'Italiano Parthenope di Paolo Sorrentino. 7 invece quelli fuori ...

Del Piero: per certi aspetti non sono mai andato via dalla Juve - Del Piero: per certi aspetti non sono mai andato via dalla Juve - cannes, 17 mag. (askanews) – “Per certi aspetti non sono mai andato via dalla Juventus, il mio legame coi tifosi non è mai cambiato. Lavorarci Ho cominciato un percorso non da giornalista ma da opini ...

