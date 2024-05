Cannes 2024 - Magda Swider quasi in Dior Omaggio o fedelissima copia?

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sul red carpet cinematografico più glam della Costa Azzurra gli omaggi alla moda passata sono un’apprezzatissima routine tra le star e la modella polacca non si tira indietro. Efficace o discutibile?

Terza giornata di red carpet in quel di Cannes 2024 . Il Festival ha riacceso l’attenzione su Megalopolis, ultimo film di Francis Ford Coppola presentato insieme al suo cast. Il Festival di Cannes 2024 prosegue indisturbato. Al terzo giorno di ...

La conferenza stampa a Cannes 2024 di Megalopolis ha visto Francis Ford Coppola protagonista indiscusso. Realizzare questo film è stato per lui un viaggio incredibile, ha dichiarato, ma il merito è soprattutto del cast . Quanto al budget a nove ...

Cannes 2024 , Meryl Streep scatenata alla masterclass del festival: dallo shampoo di Robert Redford e il genio di Spielberg, all'assurda difficoltà del pubblico maschile nell'immedesimarsi in personaggi femminili, si è raccontata con generosità, ...

Cannes, Francis Ford Coppola sul red carpet con la famiglia - cannes, Francis Ford Coppola sul red carpet con la famiglia - Francis Ford Coppola con la famiglia sul red carpet del 77esimo Festival di cannes per la presentazione di "Megalopolis". Il regista, 85 anni, fotografato con la nipote Romy Mars, figlia della regista ...

Tripodi e Borgonzoni siglano accordo a sostegno cinema italiano - Tripodi e Borgonzoni siglano accordo a sostegno cinema italiano - Il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi e il sottosegretario al ministero per i Beni e le attività culturali, Lucia Borgonzoni, hanno siglato a cannes un protocollo d'intesa tra i due ministeri ...

