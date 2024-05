Cannes 2024 - Francis Ford Coppola | Potremmo perdere la nostra repubblica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Venerdì pomeriggio, alla conferenza stampa più attesa della 77esima edizione del Festival di, il leggendario registaha risposto alle domande sul suo ultimo lavoro, Megalopolis, che è stato presentato in anteprima mondiale alla kermesse francese giovedì 16 maggio sera. Un film dalle forti correnti politiche, come ha sottolineato anche dallo stesso, il quale ha dichiarato di vedere parallelismi tra l’America moderna e la caduta di Roma. “Lapolitica ci ha portato al punto in cuila“, ha detto il regista. “Non saranno i politici la risposta. Sento che sono gli artisti d’America. Il mio sogno, la mia speranza è che siano gli artisti del nostro ...

