Camion fermo per un guasto in galleria - lunghe code in A1 sulla Variante

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 – Un mezzo pesanteper uninsta provocando notevoli disagi alla circolazione in autostrada A1. È successo stamani nel tratto dellaprima di Badia, al km 6, in direzione sud. Fortunatamente si tratta solo di unin avaria e non ci persone coinvolte. Tuttavia, il traffico è andato in tilt. Nelle prime ore della mattina si sono registratefino a 5 chilometri.

