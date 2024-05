Calzona | Non mi aspettavo di trovare una catastrofe non solo in campo - ho sottovalutato la situazione

(Di venerdì 17 maggio 2024)in conferenza: «Nel secondo tempo ci siamo rialzati. Abbiamo concesso tre occasioni da gol e ne hanno realizzate due. È una nostra malattia». «Quello che dice il presidente non mi riguarda, ho detto all’inizio che ho un contratto con la federazione slovacca anche mi ha gentilmente concesso di venire a Napoli. Mio contratto scade il 26 maggio, è statauna gentile concessione». «Non entro nel merito da dove ripartire, non do consigli alla società. Non ce l’ho fatta a migliorare la. Mi prendo le responsabilità. L’ho trovata nona e nona è rimasta. È anche vero che dopo una settimana di ritiro c’era già polemica. Leggo poco, però mi dicono che le colpe sono tutte mie, che non alleno, mi dispiace ma la stagione del Napoli è cominciata sette mesi e mezzo prima e i problemi sono sorti dopo una settimana». Lindstrom «Mai ...

SKY- Napoli, De Laurentiis vuole aspettare Gasperini: è lui in pole! Su Conte e Pioli… - SKY- Napoli, De Laurentiis vuole aspettare Gasperini: è lui in pole! Su Conte e Pioli… - Secondo “Sky Sport”, il presidente De Laurentiis avrebbe avuto nuovi contatti con Gian Piero Gasperini per la panchina del Napoli.