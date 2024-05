Calzona | Le parole di De Laurentiis su Kvara? Non commento - sono problemi suoi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024)a Dazn dopo Fiorentina-Napoli 2-2. «Oggi mi fa male poco, la squadra ha fatto la prestazione. La Fiorentina ha un organico importante. Mi è piaciuta nella prima mezz’ora, po ci siamo disuniti per dieci minuti. Però nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro di venti metri. Non abbiamo vinto, sappiamo che siamo condannati a vincere e questo non ci aiuta. Però andiamo avanti». «Oggi abbiamo preso gol su punizione e su un disimpegno errato. perché non abbiamo dato soluzioni a Mazzocchi,cose che poscapitare. La Fiorentina ha avuto tre occasioni da gol e ha segnato due volte. A noi capita spesso, purtroppo è così. Accontentiamoci di questo pareggio e della prestazione». «Nell’intervallo ho detto che ci siamo abbassati un pochettino troppo, cosa che non puoi permettere alla Fiorentina che conquista più palloni. Infatti ...