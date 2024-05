Calciomercato Milan – L’agente di Theo Hernandez incontra il Bayern | il punto

Verso Torino-Milan , Pioli nel corso della conferenza stampa ha lanciato l’ allarme su Theo Hernandez: il terzino non si è allenato. Ecco il motivo Alla vigilia di Torino–Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A, Stefano Pioli è ...

Le probabili formazioni di Torino-Milan: Zapata-Pellegri la coppia d’attacco - Le probabili formazioni di Torino-milan: Zapata-Pellegri la coppia d’attacco - Pioli, che deve fare a meno di Loftus-Cheek e di Chukwueze, va verso la riproposizione del 4-3-3 con Sportiello tra i pali e la difesa a 4 composta da Kalulu, Tomori, Thiaw e Terracciano. In mezzo ...

Milan, Theo Hernandez febbricitante. È in dubbio per il Torino - milan, theo Hernandez febbricitante. È in dubbio per il Torino - È un milan che potrebbe dover fare a meno di theo Hernandez quello che domani sera sarà ospite del Torino. theo Hernandez infatti è febbricitante e le sue condizioni sono ...

Milan, l'agenda di Ibra per l'estate: la punta, Leao, l'allenatore - milan, l'agenda di Ibra per l'estate: la punta, Leao, l'allenatore - Il milan saluterà Pioli a fine maggio dopo un lungo ciclo ... Pioli, in questo, è stato un maestro: Leao, theo, Tonali, Kessie, Pulisic, Reijnders, Kalulu, Thiaw, Loftus-Cheek. Negli anni ha lavorato ...