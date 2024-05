Calcio Seconda Categoria Limbiate fa fuori Desio Un altro salto in avanti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non riesce il secondo “miracolo“ alla neo-promossa Aurorache dopo aver fattodalla corsa dei playoff dila favorita Pol. Di Nova si ferma al secondo turno battuta piuttosto ampiamente dall’Asd3-0. Si gioca sul “neutro“ di Cesano Maderno, il fondo in sintetico salva la partita dopo i nubifragi di mercoledì. Si gioca addirittura a porte chiuse su disposizione del Prefetto di Monza. Poi ci sono i 90 minuti comandati quasi a senso unico dall’undici diche va a segno con Osti, Bezzi e Tasca, tre reti che valgono il successo dei playoff nel girone S. Ma non finisce qui, anche se un bel mattoncino in chiave promozione in Primaè stato messo. Ora c’è la fase a triangolari che inizierà subito nel weekend in ...

