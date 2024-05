Calcio Prima e Seconda Categoria - il programma e gli arbitri di play-off e play-out del 18 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel girone B di, si gioca Real Cameranese-Castelleonese e Montemarciano-Filottranese per i-off, Labor-Senigalliae Chiaravalle-Staffolo per i-out; la Cingolana San Francesco gioca il-out del girone C contro il Pinturetta Falcor. In-off Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere (C) e Treiese-Ripe San Ginesio (F),-out Aurora Jesi-Rosora Angeli. Le dichiarazioni di allenatori e capitani delle squadre diVALLESINA, 172024 – Dopo due settimane di polemiche, voci di mercato, tensioni e colpi di scena, finalmente tornerà a parlare il ...

Il Cus Ancona viene eliminato dai play-off di B. In C1, lo Jesi affronterà l’X Martiri Ferrara nel primo turno degli spareggi nazionali. In C2, la finalissima play-off sarà Carissimi Fano-Sambendettese, quella play-out Dinamis Falconara-Nuova ...

Solo tre partite in programma : il play-off nazionale di C1 tra X Martiri e Jesi, la finale play-off di C2 Carissimi-Samb e il play-out Dinamis Falconara-Nuova Ottrano JESI, FALCONARA e FILOTTRANO, 17 maggio 2024 – Il futsal regionale per questo ...

Uno-due terribile della Fiorentina: Biraghi e Nzola ribaltano il Napoli - Uno-due terribile della Fiorentina che ribalta il Napoli. Al minuto 40 capitan Cristiano Biraghi insacca con una grande punizione il gol dell'1-1 nello spareggio Conference League contro ...

Tangorra in... tackle : "Il Bari non è capace di fare la partita. Di Cesare uno spot per il calcio" - Con l'ex biancorosso abbiamo parlato dell'andata dei playout contro la Ternana ... Di Cesare è uno spot per il calcio e questo andrebbe evidenziato".

Catanzaro-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv - Dopo la sconfitta indolore del "San Nicola" contro il Bari, il Brescia vola in Calabria per affrontare il Catanzaro nei quarti di finale dei playoff di Serie B. La formazione calabrese ha perso 13 par ...