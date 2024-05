(Di venerdì 17 maggio 2024) L'ad nerazzurro ha ricevuto l'Ambrogino d'oro per la seconda stella MILANO - "Abbiamo in mente le ali di folla durante la festa scudetto, questo dimostra come lo sport possa essere un fattore sociale. Il gioco delha questa forza, oggi il riconoscimento principale dobbiamo darlo ai veri attor

Calciomercato Milan U23, nella lista degli obiettivi spunta anche il nome di un ex Inter. Ecco chi è l’attaccante nel mirino La dirigenza del Milan è al lavoro su tutti i fronti in chiave mercato. Oltre ai profili da individuare e agli obiettivi da ...

inter, battaglia legale oaktree-suning possibile blocco operativo - inter, battaglia legale oaktree-suning possibile blocco operativo - In casa inter si attende l'accordo tra Steven Zhang e Pimco per il rifinanziamento del bond con Oaktree che però spinge per restare nell'orbita ...

Calcio: Inter. Marotta "Getteremo basi per alzare ancora asticella" - calcio: inter. Marotta "Getteremo basi per alzare ancora asticella" - L'ad nerazzurro ha ricevuto l'Ambrogino d'oro per la seconda stella MILANO (ITALPRESS) - 'Abbiamo in mente le ali di folla durante la festa ...

I nuovi kit della Serie A 2024-25 - I nuovi kit della Serie A 2024-25 - Le anticipazioni e le ufficialità delle nuove divise della Serie A 2024-25. Come vestiranno i top club del massimo campionato italiano