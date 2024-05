Calcio | Fiorentina-Napoli 2-2

(Di venerdì 17 maggio 2024) Finisce in parità, 2-2 l'anticipo della 37/a giornata tra. Partenopei in vantaggio dopo otto minuti con Rrahmani, nel finale del primo tempo i viola ribaltano il risultato trovando prima il pareggio con capitan Braghi poi il momentaneo vantaggio con una punizione magistrale di Nzola. Nel secondo tempo ilva a caccia del pareggio che arriva grazie ad una bella punizione calciata da Kvaratskhelia.

