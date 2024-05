Calcio femminile | al via l’ultimo atto della Serie A quando tutti i giochi sono fatti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarà un ultimosenza emozioni. Nel weekend insi svolgerà l’ultima giornataseconda fase dedicata alla Poule Scudetto e alla Poule SalvezzaA 2023-2024 di. Un Campionato che ha ormai già datoi responsi del caso, ovvero la vittoriaRoma, la qualificazione in Champions di Juventus e Fiorentina, la retrocessione del Pomigliano e i playout del Napoli. Eppure, a prescindere da tutto, le otto squadre impegnate vorranno salutare la stagione con una prestazione positiva, non lasciando spazio alle avversarie. Anzi, in vista del prosieguo delle qualificazioni ai Campionati Europei saranno numerose le azzurre desiderose di mettersi in mostra, magari nella speranza di ottenere la ...

Novità nel mondo del Calcio Femminile : nel 2026 ci sarà il PRIMO Mondiale per Club su tale categoria. Ecco tutti i dettagli Novità importante per il Calcio Femminile : nel 2026 si giocherà il PRIMO Mondiale per Club di questa categoria, e secondo ...

Una prima volta assoluta. I Campionati Mondiali 2027 di Calcio femminile si giocheranno in Brasile. La notizia, ormai ufficiale, è arrivata nel corso del Settantaquattresimo congresso della FIFA, in fase di svolgimento a Bangkok. Fino a questo ...

L’ Italia femminile sarà in raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia , dal 21 al 24 maggio, per un breve stage in vista del doppio impegno di qualificazione a Euro 2025 con la Norvegia. La prima delle due sfide è in programma venerdì 31 ...

L' Italia femminile sarà in raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dal 21 al 24 maggio, per un breve stage in vista del doppio impegno di qualificazione a Euro 2025 con la Norvegia. La prima delle due sfide è in programma venerdì 31 maggio. Due giorni dopo la fine del campionato.

Un anno da record per il calcio femminile, che per la stagione 2023-2024 ha definitivamente conquistato un posto di rilievo nel cuore del grande pubblico, riflettendo la diversità e l'entusiasmo che caratterizzano questo sport. Con l'eBay Values Award premiati gli atteggiamenti virtuosi dentro e fuori dal campo.

RE/MAX Italia è entusiasta di annunciare la firma di un accordo pluriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il gruppo immobiliare in franchising sarà Official Partner di tutte le Squadre Nazionali di calcio.