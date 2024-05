Calcio | Barcellona Stampa - rottura con Laporta e Xavi verso esonero

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il presidente furioso per le dichiarazioni del tecnico prima della gara con l'Almeria(SPAGNA) -via, resta, anzi no. Il futuro della panchina delrischia di diventare una telenovela. A fine gennaio, nonostante un contratto fino al 2025, il tecnico aveva annunciato che sar