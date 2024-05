Caivano - l' assessore che vendeva la città

Caivano, controlli al Parco Verde: identificate 121 persone - caivano, controlli al Parco Verde: identificate 121 persone - Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Afragola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del “Parco Verde” ...

La rinascita di Caivano passa per l’Università - La rinascita di caivano passa per l’Università - caivano - La rinascita di caivano passa inevitabilmente per la cultura, per i saperi, per l’Università, promotrice di scienze, socialità e creatività. Per la ...

La rinascita di Caivano passa per l’Università. Lepre: “Da area degradata a location ad alto impatto culturale” - La rinascita di caivano passa per l’Università. Lepre: “Da area degradata a location ad alto impatto culturale” - La rinascita di caivano passa inevitabilmente per la cultura, per i saperi, per l’Università, promotrice di scienze, socialità e creatività. Per la cittadina dell’hinterland napoletano, conosciuta per ...