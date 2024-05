Cade in una roggia e viene trascinato via: è Mario Porro la vittima del maltempo del Nord Italia - Cade in una roggia e viene trascinato via: è mario Porro la vittima del maltempo del Nord Italia - L'ondata eccezionale di maltempo che ha flagellato Lombardia e Veneto ha causato la morte di mario roggia, 66 anni, caduto in una roggia a Cantù, provincia di Como ...

