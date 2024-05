Cade dalla piattaforma | grave un operaio nell’Anconetano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Monte Roberto (Ancona), 17 maggio 2024 – E’ su unamobile per rifare il tetto del capannone andato in fiamme lo scorso anno, ma per cause in corso d’accertamento precipita da otto metri. In gravissime condizioni un54enne abruzzese di una ditta esterna che ha sede proprio in Abruzzo. L’infortuno sul lavoro è accaduto ieri alle 16,15 nella zona industriale di Sant’Apollinare, alla ditta Flessya che produce porte interne, nello stabilimento di via dell’Artigianato 13 dove, nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso, era divampato uno spaventoso rogo. Nonostante il volo di ben otto metri, l’abruzzese è rimasto cosciente pur se fortemente dolorante, durante i soccorsi. Sul posto si è portato subito Icaro, levatosi in volo dall’ospedale regionale di Torrette e l’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana. ...