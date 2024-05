Byd - Stellantis e i dazi Il grande gioco dell’auto elettrica secondo Paolo Bricco

(Di venerdì 17 maggio 2024) La Cina avanza, metro dopo metro. Si incunea nel mercato automobilistico europeo, grazie ai ponti costruiti dall’Ungheria e da. La prima ospiterà la gigantesca fabbrica di veicoli elettrici di Byd, il principale costruttore cinese che oggi vende auto al 30 o 40% in meno rispetto all’Occidente, grazie ai generosi sussidi ricevuti dal governo. La seconda, a partire da settembre, venderà in tutto il Vecchio Continente veicoli a marchio Leapmotor, altra casa del Dragone. Negli Stati Uniti hanno preso la questione molto sul serio, tanto da porresulle auto elettriche cinesi fino al 100%. Non si può dire lo stesso dell’Europa, dove sembra prevalere la cautela, anche se la strada deinon va assolutamente esclusa. La domanda di fondo però è: come leggere l’avanzata cinese? E quale la contraerea da schierare? Formiche.net ...

