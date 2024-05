Business 7 - Meloni carica gli imprenditori | Insieme per la crescita e sul piano Mattei

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il7 è “uno dei formati con i quali la Presidenza italiana si sta confrontando e desidero ringraziare tutte le delegazioni, a partire da quella italiana che presiede il gruppo e che ha coordinato i lavori, per gli interventi di oggi, ma soprattutto per le osservazioni e le raccomandazioni contenute nella Dichiarazione finale“. Con un lungo intervento, Giorgiaha tracciato le linee guida del futuro nel corso della kermesse tra G7 e settore privatoale, quest’anno coordinato da Confindustria. Nel corso dell’incontro, il Presidenteha illustrato le priorità del Vertice di Puglia in programma il 13-15 giugno, soffermandosi in particolare sull’impegno della Presidenza italiana del G7 per favorire gli investimenti, i rapporti economici e un commercio libero ed equo in un quadro di regole ...