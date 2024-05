Bruxelles fa le pulci ai conti di Macron | dubbi su 25 miliardi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il capo dell’Eliseo ai ferri corti con l’Ue dopo la bocciatura del piano di maxi tagli, ritenuti «non credibili» e pericolosi. Guai per Parigi in Nuova Caledonia. Scoppia la rivolta nell’ex colonia del Pacifico dopo la scelta francese di ritoccare il sistema elettorale locale. Il governo Attal ha inviato l’esercito e vietato TikTok. Lo specialeene due articoli.

dopo le polemiche per la sua nomina a inviato speciale per le piccole e medie imprese arriva il passo indietro. Markus Pieper, esponente di peso della Cdu tedesca e membro dello stesso partito di Ursula von der Leyen , ha fatto sapere che non ...

Ultim'ora - Ultim'ora - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - bruxelles, 17 mag - Nuovo passo della Commissione per il rispetto delle norme Ue da parte di Microsoft. dopo la mancata risposta alla sua richiesta di informazioni del 14 ...

Falsi crediti per ricerca e sviluppo nell’autotrasporto molisano - Falsi crediti per ricerca e sviluppo nell’autotrasporto molisano - bruxelles conferma la posizione italiana sulle limitazioni ... Autotrasporto italiano soddisfatto della decisione dell’UE contro l’Austria dopo l’annuncio che la Commissione Europea ha accolto gran ...

Politica UE. Paesi Bassi, per la prima volta in Europa gli agricoltori fanno parte di un governo - Politica UE. Paesi Bassi, per la prima volta in Europa gli agricoltori fanno parte di un governo - Un movimento di protesta degli agricoltori è entrato per la prima volta in un governo europeo, quello dei Paesi Bassi. Quale sarà il suo impatto sulle politiche agricole dell'Unione europea #EuropeNe ...