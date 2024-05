Bruno Vespa vs Enrico Mentana - il duello tra direttori | ecco le prossime mosse

“Tutta colpa della par condicio , una legge nata per Berlusconi e che oggi non ha senso” : Bruno Vespa non nasconde l’irritazione per il duello tv saltato . “Ho peccato di ingenuità perché c’era un precedente che mi riguardava: il mancato confronto ...

L’amarezza di Bruno Vespa: “La par condicio non ha più senso” - L’amarezza di bruno vespa: “La par condicio non ha più senso” - Il CorSera però obietta sull’osservazione di bruno vespa e ricorda al giornalista che non si sta parlando di un sistema maggioritario, quindi un confronto tra due leader quando in realtà ce ne sono ...

Meloni-Schlein, Vespa: legge par condicio non ha senso. Stop confronto Perde le democrazia - Meloni-Schlein, vespa: legge par condicio non ha senso. Stop confronto Perde le democrazia - Commentando con il Corriere della Sera lo stop al confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, bruno vespa non ha nascosto il suo rammarico per la decisione, insieme a considerazioni più ampie ...

Perché è saltato il confronto tra Schlein e Meloni, il no dell’Agcom - Perché è saltato il confronto tra Schlein e Meloni, il no dell’Agcom - Conte, vero artefice del boicottaggio, canta vittoria: “Volevano ingannare gli elettori” e poi propone a Meloni uno scontro su ...