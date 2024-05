Bruno Vespa si arrabbia | cancellato il duello tv tra Meloni e Schlein

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’ira del conduttore di Porta a Portanon ha accettato di buon grado la cancellazione deltv tra Giorgiae Elly. Intervistato dal TG1,ha detto: «Per la prima volta nella storia d’Italia il presidente del Consiglio e il capo dell’opposizione sono due donne e noi non possiamo farle incontrare per una serie di cavilli burocratici?». Iltra le due era stato fissato per il prossimo 23 maggio, ma è stato poiperché in violazione con una delibera della Vigilanza Rai. «Pluralismo? Lo venite a dire a noi, che nasciamo proprio per assicurare il pluralismo e che misuriamo i sospiri delle persone per essere nella legge, tanto da diventare persino ridicoli certe volte?». Leggi anche: ...