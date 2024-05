La pellicola arriverà in streaming in occasione della Festa della mamma Netflix ha diffuso in streaming il trailer de La madre della sposa , commedia romantica che vede protagonista Brooke Shields e arriverà sulla piattaforma digitale giusto in tempo ...

Brooke Shields lancia una linea capelli dedicata alle over 40 e 50 e ai cambiamenti legati alla menopausa - brooke shields lancia una linea capelli dedicata alle over 40 e 50 e ai cambiamenti legati alla menopausa - In tempi recenti brooke shields ha esposto la sua testimonianza di donna in menopausa, raccontando in diverse interviste le difficoltà vissute in questa fase, a partire dal senso di spaesamento per i ...

La madre della sposa, trama, cast e cosa sapere sulla commedia Netflix con Brooke Shields - La madre della sposa, trama, cast e cosa sapere sulla commedia Netflix con brooke shields - Leggi su Sky TG24 l'articolo La madre della sposa, trama, cast e cosa sapere sulla commedia Netflix con brooke shields ...

La selezione della settimana. - La selezione della settimana. - La nuova linea di hair care per over-40 di brooke shields brooke shields inaugurerà una nuova linea di prodotti per capelli, chiamata Commence e dedicata alle donne sopra i 40 anni. L’iniziativa è ...