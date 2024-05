Bresso - presidio del comitato no vasca | Quei fanghi sono pericolosi Una fogna a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024)(MILANO), 17 maggio 2024 – Hanno paura i residenti di, che vivono proprio sopra il bacino di laminazione. E che oggi, venerdì 17 maggio, hanno organizzato unper dire “, pericolo per la salute”, come si legge sullo striscione appeso alla ringhiera. “Ormai è il nostro motto. Il problema non è solo l’odore di, che uscirà fuori, o la sporcizia: iposdiventareper la salute – spiega Matilde Minella, portavoce delNo-. Acqua e rifiutiri rimangono stagnanti per diverso tempo ed esposti ad alte temperature posdar luogo a composti secondari. Si liberano composti azotati, che vanno ...