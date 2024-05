Boxe | Oleksandr Usyk contro Tyson Fury - numeri per una storia che sta per giungere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024)entreranno in ogni caso nella. Con la loro salita sul ring di Riyadh, in Arabia Saudita, il loro sarà infatti il primo combattimento nelladell’era a quattro cinture in cui si assegnerà il titolo di Campione del Mondo assoluto dei pesi massimi. Niente più distinzioni, niente più diversità: sarà in ogni caso uno solo a dominare la scena globale. Inevitabilmente, è necessario andare indietro nel tempo per scoprire chi sia stato l’ultimo a fregiarsi dei titoli iridati di tutte le cinture: Lennox Lewis, nel 2000., però, Campione del Mondo unificato lo è già stato per meno di un anno, tra l’estate 2018 e marzo 2019, nei massimi leggeri. Un po’ lo stesso percorso di Evander Holyfield, che fu campione unificato prima in una ...