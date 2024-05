Bottegone fa bis a Pontedera

(Di venerdì 17 maggio 2024) Juve55 Valentina’s59 JUVE: Ferrati ne, Lucchesi 5, Regoli 13, Maltomini G. 18, Maltomini A., Lemmi 12, Raugi 3, Onwuta ne, Doveri, Granchi ne, Minteh, Lazzeri 4. All. Parcesepe. VALENTINA’S: Magnini 4, Santangelo 4, Pierattini, Agostini, Riccio 6, Mati 6, Mucciola, Banchelli 2, Cukaj 4, Delage 7, N. Milani 15, De Leonardo 11. All. M. Milani. Arbitri: Natucci e Cignarella. Parziali: 10-18, 24-23, 39-39. A un passo dalla salvezza. La Valentina’s Camicettecala il pokerissimo di vittorie: quinto successo in altrettanti incontri dei playout di serie C. Per la seconda volta in quattro giorni e con l’identico punteggio di gara-1,espugna il "PalaZoli", portandosi avanti 2-0 nella serie finale. Ora ha tre match point a ...

