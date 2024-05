Borsa | Milano incerta con Interpump - sprint di Mps e Saipem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Avvio senza una direzione per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità (-0,02%), in linea con quanto avviene sugli altri listini europei mentre gli investitori cercheranno spunti in giornata dal dato definitivo sull'inflazione dell'eurozona di aprile e dalle parole di alcuni componenti della Bce, tra cui Robert Holzmann, riuniti per un convegno in Slovenia. Sul listino principale continua a mettersi in luce Mps (+2,3%), che guida gli acquisti sulle banche, e(+2,3%), spinta dall'aggiudicazione di una nuova commessa da 850 milioni di dollari. Bene anche il Banco (+1,2%), Bper (+0,7%) e Snam (+0,5%), ancora in evidenza dopo la trimestrale. In fondo al listino si accomodano(-1,4%), Amplifon (-1,1%), Prysmian (-0,9%) ed Hera (-0,8%), in una seduta debole per tutte le utilities.