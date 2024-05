Bombe su Kiev - prezzi giù e siccità Crolla la produzione di grano duro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le ultime stime attestano il raccolto sotto i 3,5 milioni di tonnellate mentre da Est è in atto una vera invasione. Per sostenere il settore, Consorzi agrari d’Italia lancia i future sulla mietitura: «Compenso certo ai contadini».

La notte ha portato l’ennesima pioggia di decine missili e droni russi che si sono abbattuti su tutta l’Ucraina, che Mosca cerca di mettere in ginocchio colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche. In tutto 80 ordigni sono stati lanciati su ...

Tre caccia russi distrutti in Crimea. Putin da Pechino: oggi non abbiamo piani per prendere Kharkiv - Tre caccia russi distrutti in Crimea. Putin da Pechino: oggi non abbiamo piani per prendere Kharkiv - Reuters: la raffineria di petrolio russa di Tuapse è stata fermata dopo l'attacco di un drone ucraino Un incendio alla raffineria di petrolio russa di Tuapse, sulla costa del Mar Nero, dopo un attacco ...

Guerra in Ucraina, Zelensky: "La situazione a Kharkiv si è stabilizzata", Mosca è avanzata di 10 km - Guerra in Ucraina, Zelensky: "La situazione a Kharkiv si è stabilizzata", Mosca è avanzata di 10 km - Con una nuova pesante offensiva nella regione nordorientale di Kharkiv, tra il 9 e il maggio Mosca si è impadronita di 278 chilometri quadrati ...

L'Olanda insegna: per Bruxelles la destra anti-migranti non è un problema. Purché sia contro Putin - L'Olanda insegna: per Bruxelles la destra anti-migranti non è un problema. Purché sia contro Putin - La nascita del governo con Wilders sostenuto dai liberali e con un premier socialista mette sotto scacco le famiglie politiche progressiste a meno di un mese ...