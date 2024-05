Bolzoni | Conte allenatore giusto per il Napoli

(Di venerdì 17 maggio 2024) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Francesco, ex calciatore allenato da. Queste le sue parole: “E’ ovvio chenon è l’unicocapace di allenare il, ma vista l’ambizione della piazza,è l’uomo. Lui ha una grande mentalità e anche dopo di lui, noi calciatori abbiamo continuato con il suo credo. Vi dico anche che 4 anni dopo, io e altri ragazzi allenati daci siamo ritrovati in un’altra squadra, ma ci comportavamo come se ci stesse allenando ancora lui perchè ci aveva inculcato la sua mentalità.pretende tantissimo dai calciatori, credo sia questa la differenza trae gli altri allenatori. I calciatori per lui ...

