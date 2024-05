Bologna - dopo la Juventus c’è la festa Champions Ma non fate invasione di campo

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 –sì, ma nientedi. I tifosi delpotranno festeggiare a dovere la tanto attesa e sognataLeague (in attesa dellacol pullman scoperto in piazza Maggiore) nel match di lunedì sera contro la, ma senza entrare sul terreno di gioco a fine gara. Lo raccomanda lo stesso club rossoblù con una nota ufficiale: coreografie e giochi di luci intratterranno gli spettatori nel post-partita, a prescindere di quale sarà il risultato. Perché comunque la (grande)ci sarà. "Al termine di #BFCdi lunedì allo stadio Dall’Ara – comunica il– si terranno una serie di coreografie e speciali giochi di luce: per consentire ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Bologna-Juve, al 90' sarà festa in campo: le raccomandazioni del club - bologna-Juve, al 90' sarà festa in campo: le raccomandazioni del club - Dopo bologna-Juve partirà infatti una festa in campo per celebrare la Champions League. 'Al termine di #BFCJuventus di lunedì allo stadio Dall’Ara si terranno una serie di coreografie e speciali ...

Ex vigilessa uccisa a Anzola (Bologna), fermato per omicidio volontario il collega Giampiero Gualandi - Ex vigilessa uccisa a Anzola (bologna), fermato per omicidio volontario il collega Giampiero Gualandi - Il 63enne durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere e le prime affermazioni non hanno trovato riscontro ...

Bologna-Juventus, a fine partita c’è la festa Champions: ma niente invasione di campo - bologna-Juventus, a fine partita c’è la festa Champions: ma niente invasione di campo - La nota del club rossoblù per lunedì: prevista coreografia e gioco di luci sotto ogni settore, ma si raccomanda di non tentare di accedere al recinto di gioco ...