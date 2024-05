Blefarite | cos’è - cause e rimedi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’occhio è l’organo della vista e in quanto tale, ci consente di vedere tutto ciò che ci circonda. Ha una struttura complessa: esternamente riceve protezione dalle ciglia e dalle palpebre, delle membrane che possono aprirsi e chiudersi dietro nostra volontà, ricoprendo totalmente l’occhio e fungendo da barriera contro corpi estranei o possibili piccoli traumi. Inoltre, le palpebre contribuiscono alla lubrificazione degli occhi e come già accade per altre aree del corpo, possono essere interessate da patologie più o meno comuni, come il calazio e la. ChelaIl termine, dal greco “blepharon” ovvero “palpebra”, + “ite” (suffisso che rimanda a uno stato infiammatorio) sta appunto ad indicare un’infiammazione, acuta o cronica, a carico di una o di entrambe le palpebre degli occhi. Si tratta di una condizione ...