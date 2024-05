Black Phone 2 - rinviato il sequel dell' horror con Ethan Hawke

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ufficiale il rinvio di qualche mese del seguito del film di Scott Derrickson,2.si è rivelato uno dei casi cinematografici del 2022. Realizzato con un budget ridotto, il film di Scott Derrickson è riuscito ad incassare ben 162 milioni di dollari in tutto il mondo. Era inevitabile che Universal e Blumhouse pensassero ad un, inizialmente annunciato in arrivo nelle sale nel giugno 2025. In realtà, la data d'uscita di2 è slittata di qualche mese. Il film uscirà nei cinema il 17 ottobre 2025.nel primo film interpretava il Rapace, un criminale responsabile del rapimento di diversi bambini con una varietà di metodi sadici che ha …

Prendete l’agenda, Blumhouse ha annunciato le date di alcuni dei film più attesi dai fan del genere horror, vediamo insieme, nel dettaglio, cosa ci aspetta in questo 2025. Iniziamo subito con il thriller The woman in the yard, in uscita il 28 Marzo ...

