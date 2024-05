Birdwatching - perché fa bene alla psiche e come aiuta i giovani e non solo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 17 maggio 2024) A volte non ce ne rendiamo conto. Ma basta che ci fermiamo per qualche minuto nel silenzio della natura per capiree quanto questa semplice abitudine possa rivelarsi un vero toccasana. Ci invita a riflettere, cia placare l’ansia, ci fa starecon noi stessi. Per chi ama le passeggiate nel verde, senza i rumori della metropoli, si può però fare un’aggiunta ulteriore a questa abitudine dparte delssere. Abituiamoci a seguire il volo degli uccelli nel cielo, il loro muoversi in sciami che paiono offuscare le nuvole, il loro cercare un nido. Insomma, diamoci al. Si tratta di una semplice misura che puòrci. A segnalare questa opportunità è una ricerca apparsa su Journal of Environmental Psychology, condotta dagli esperti ...