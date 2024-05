Bird - la recensione | una potente fiaba di periferia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il film:, 2024. Regia: Andrea Arnold. Cast: Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams, Jason Buda . Genere: Drammatico. Durata: 119 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La 12enne Bailey vive col padre Bug e suo fratello maggiore Hunter in uno squat nel Nord Kent mentre cerca di sopravvivere a una vita di degrado e a un corpo in cambiamento che non riconosce più. A chi è consigliato? A chi non è interessato tanto a un iter narrativo quanto ai rapporti umani. La selezione dei film in concorso al Festival di Cannes riserva sempre molte sorprese: una di queste è sicuramentedi Andrea Arnold, commovente ma al tempo stessostoria di formazione ambientata in un degradato sobborgo del Nord Kent. Protagonista della narrazione è Bailey, dodicenne sveglia e indipendente in perenne ...