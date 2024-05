Bimbo di 5 mesi muore azzannato dal pittubull dei genitori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Undi cinqueè morto dopo essere statodal pitbull di proprietà dei. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia di Vercelli. A lanciare l'allarme sarebbero stati gli stessidel bambino, una giovane coppia trasferita da poco in paese: secondo i primi accertamenti, ilera in casa con la nonna al momento dell'aggressione. Inutili i soccorsi dell'équipe sanitaria, intervenuta con l'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento rapido dei sanitari.