Bimbo di 5 mesi morto azzannato da un cane | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tragedia a Palazzolo Vercellese: undi soli cinquedopo essere statoda undi grossa taglia. L’episodio, di una gravità estrema, ha sconvolto l’intera comunità. Il drammatico incidente è avvenuto verso le 19:30 di oggi, venerdì 17 maggio. Sul luogo del fatto è prontamente intervenuto il personale del 118 di Alessandria, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano e per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha lasciato tutti nello sgomento, ponendo l’attenzione sulla sicurezza dei bambini e la gestione degli animali domestici. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le circostanze precise dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. L'articolo proviene da The Social Post.