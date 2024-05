Bimba di 7 anni aggredita da un pitbull a Foggia | la mamma si lancia dal balcone e la salva

Pitbull si libera dal guinzaglio e azzanna due bambine. La mamma si lancia dal balcone per salvare la figlia di 7 anni - Pitbull si libera dal guinzaglio e azzanna due bambine. La mamma si lancia dal balcone per salvare la figlia di 7 anni - Un pitbull ha azzannato una ragazza di 15 anni prima e poi una bimba di sette anni. È accaduto a Serracapriola, comune del Foggiano, sabato scorso, ma solo oggi se ne è avuta ...

Foggia, pitbull azzanna 15enne e bimba di 7 anni a Serracapriola - Foggia, pitbull azzanna 15enne e bimba di 7 anni a Serracapriola - Stando a quanto si è appreso il cane era al guinzaglio con la padrona ma è riuscito a liberarsi azzannando prima la 15enne e poi la piccola, salvata dalla mamma che ha assistito alla scena e si è ...

Lo deridono per i denti e gli occhiali, bimbo di 10 anni si suicida in Usa. I genitori: “La scuola sapeva” - Lo deridono per i denti e gli occhiali, bimbo di 10 anni si suicida in Usa. I genitori: “La scuola sapeva” - Un bimbo di 10 anni si è suicidato lo scorso 5 maggio a Greenfield, in Indiana (USA). I genitori hanno denunciato che fosse vittima di bullismo a scuola: "Lo prendevano in giro per gli occhiali, all'i ...